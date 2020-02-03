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Sağlık Müdürü Tekin: Diyarbakır´da domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi

DHA

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte domuz gribinden ölüm vakası haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok" dedi.

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte domuz gribinden ölüm vakası haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok" dedi.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bugün bazı basın yayın organlarından Diyarbakır'da 1 kişinin domuz gribinde öldüğü habere ilişkin açıklamada bulundu. Haberin gerçeği yansıtmadığını anlatan Tekin, haberin yayınlanmasının ardından araştırma yaptıklarını ifade ederek, "Zikredilen hastayla ilgili verilere ulaştık. Bu ulaştığımız verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok. Dolayısıyla Diyarbakır halkının bu noktada doğru bilgilendirilmesi amacıyla da bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik" dedi.
'DİYARBAKIR HALKININ İÇİ RAHAT OLSUN'
Diyarbakır halkının içinin rahat olmasını isteyen Tekin, şunları söyledi:
"Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda biz her türlü mevsimsel gribe karşı gerekli tedbirleri hastanelerimizde almış olmakla birlikte vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektirecek herhangi bir hadisenin, herhangi bir salgının olmadığını yinelemek gerekir. Soğuk kış mevsimlerinde 5 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin, özellikle bağışıklığı düşük şahısların, kanser hastalarının diyabet hastalarının ya da akciğer hastalığı olan insanlarımızın kendisine dikkat etmesinde noktasında uyarımız olacak. Hem beslenme hem de risk grubunda olanların özellikle kendilerine dikkat etmeleri, beslenmeleri açısından ya da kişisel temaslar noktalarında ellerinin mutlaka sabunlu suyla yıkanması, mümkün olduğunca kendi evlerinde bu soğuk mevsimleri geçirmeleri, özellikle toplum içerisinde bulunmamaları kendi sağlıkları açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında kalan vatandaşlarımızın herhangi bir özel bakıma herhangi bir özel hadiseye dikkat etmesine de çok gerek yok. Sadece kişisel hijyenlerine dikkat ederlerse herhangi bir sıkıntıya maruz kalacaklarını düşünmüyoruz"
'DOMUZ GRİBİNDE HERHANGİ BİR ÖLÜM MEYDANA GELMEDİ'
Diyarbakır´da domuz gribinden herhangi bir ölümün meydana gelmediğini vurgulayan Tekin, gündemde olan koronavirüs ile ilgili olarak da, "Bununla ilgili hastanelerimizde gerekli tedbirleri almış ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Koronavirüs özellikle serbest ortamlarda uzun süre dayanamayan özellikle 5-10 saniyelik bir el yıkamasıyla hızlı bir şekilde deaktive olan bir virüstür. Genel tedbir önlemleri olan el yıkaması, bir metrelik mesafe kuralı sağlanırsa herhangi bir ekstra önleme gerek kalmadan sağlıklı insanlarımızın normal mevsimse grip gibi bu rahatsızlığı da rahatlıkla atlatabileceğini ifade etmek lazım. Risk grubundaki insanlarımızın da bu dönemler içerisinde kendi evlerinde vakit geçirmeleri, toplum içerisinde çok bulunmamaları kendi sağlıkları açısından herhangi başka bir enfeksiyona karşı da korunaklı olacağı anlamını taşıdığı için bu şekilde tedbirlerle rahatlıkla yaşamlarını idame ettirebilirler. Diyarbakır´da ne domuz gribi ne de korona virüsüne bağlı herhangi enfeksiyon şu ana kadar tespit edilmemiştir. Bu noktada vatandaşlarımızın içinin rahat olmasında fayda var" diye konuştu. 

DİYARBAKIR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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