Diyarbakır’da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Diyarbakır’da Çin’den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
Seyahat için Çin’e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye’ye döndü. Daha sonra Diyarbakır’a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Korona virüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
DİYARBAKIR
03 Şubat 2020 Pazartesi
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