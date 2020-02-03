Diyarbakır’da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

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Diyarbakır’da Çin’den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Seyahat için Çin’e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce Türkiye’ye döndü. Daha sonra Diyarbakır’a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Korona virüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

DİYARBAKIR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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