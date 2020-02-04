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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat

İHA

Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uz. Psk. Özlem Soysal, internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda internet bağımlılığına dikkat

Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psk. Özlem Soysal, internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
Çocukların internet kullanımındaki yetkinliklerinin, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere hakim olmasının zekayla doğru orantılı olmadığını kaydeden Uz. Psk. Soysal, çocukları tümüyle internetten alıkoymanın veya teknolojik aletleri yasaklamanın ya da onları tamamıyla özgür bırakmanın yanlış bir tutum olduğunu söyledi. En ideal yolun çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması oluşturmak olduğunu kaydeden Uz. Psk. Soysal, “Bu sayede çocuk hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji bağımlılığa yakalanmayacaktır. Teknoloji bağımlılığında ve özellikle de yoğun ekran maruziyetine kalan bir çocukta, yaşa göre farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum daha sonra alışkanlık haline gelmektedir. İnternet ve teknoloji bağımlılığı olan bir çocukta; dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir, her seslenildiğinde tepkisiz kalabilir, büyüdükçe dikkat eksikliği, öfke kontrolü sorunu gelişebilir, anne ve babayla, çevresiyle ilişkileri olumsuz etkilenebilir, okul hayatında bir takım sorunlar ve başarısızlıkla görülebilir. Ergenlik döneminde ise içe kapanma, sosyal ortamlardan uzak durma ve iletişim güçlüğü ortaya çıkabilir” dedi.

Kontrollü internet kullanımı önemli
2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla karşılaşmasının gelişim süreçleri açısından uygun olmadığını vurgulayan Uz. Psk. Soysal, “Okul öncesi yaş grubu için günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için günlük 45 dakika zaman ayrılabilir. Sonraki yıllarda hafta sonu daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. Lise çağında da günlük 2 saat yeterli olmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının internette geçirdikleri zamanı takip ettikleri kadar içerikleri de takip etmesi, onları anlamaları açısından önemlidir. Çocuklara, kontrolsüz internet kullanımının zararlarını anlatmaya çalışmaktan kaçınılmamalıdır. Çocukları teselli etmek, susturmak, yemek yedirmek için akıllı telefon, tablet gibi aletleri asla kullanmayın. Çocuğunuzu tanımaya, yol haritası belirlerken onun neden bağımlı olduğunu anlamaya çalışın. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını görmeyi deneyin. Hayatta, aile içi ilişkilerde ve sosyal ortamlarda beslenemediği, tamamlayamadığı faktörleri açığa çıkarın. Günlük internet kullanım saatlerini belirleyin. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayın, buna göre bir plan oluşturun. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin. Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor ve sanat dallarına, hobilere yönlendirin. Yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını sağlayın. İnternet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını isteyin. Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite planlayın. Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın. Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin. Uzun süreli bilgisayar kullanan çocuğunuzu engelleyemiyorsanız mutlaka uzman yardımı alın” diye konuştu.

DİYARBAKIR

04 Şubat 2020 Salı

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