Özel halk otobüsü ve dolmuşlar denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha iyi ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları amacıyla özel halk otobüsü ve dolmuşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları amacıyla özel halk otobüsü ve dolmuşlara yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşların mağdur olmaması için minibüs ve otobüslere yönelik denetimlerini sıklıkla yapan zabıta ekipleri, Yenişehir ilçesi Hindibaba Caddesi’ndeki Esma Ocak durağında özel halk otobüslerini ve Sur ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki Dağkapı durağında dolmuşları denetledi. Zabıta ekipleri, özel halk otobüsü ve dolmuşlarda temizlik, koltuk sayısı, izinsiz reklam, araba yaşı, yangın tüpü ve arabadaki hasarları kontrol etti. Araç şoförü tanıtım kartı, fiyat tarifesinin araçta asılı olması, belediyenin izni olmadan araçlarda ilan, reklam, duyuru, resim, poster gibi süslemelerin olup olmadığını inceleyen ekipler, daha önce uyarılan ve uyarıyı dikkate almayan araç şoförlerine cezai işlem uyguladı.

Zabıta Daire Başkanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de baz alarak kent genelinde halk otobüsü ve dolmuşlara yönelik denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

DİYARBAKIR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:52

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