HDP önündeki eylemde 155'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 80 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 155'inci günde de sürdürdü. Oturma eylemini sürdüren Saadet Ödümlü, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinden kaçırılan oğlu Yusuf Ödümlü'ye (22) "Oğlum gel. Senin kardeşin de asker. Onları mı öldüreceksin? Allah göstermesin. Geri gel oğlum seni çok özledim" çağrısında bulundu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Necla-Metin Açan çifti diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 80 aile, oturma eylemini 155'inci günde de sürdürdü.

'KARDEŞİN ASKERDE ONLARI MI ÖLDÜRECEKSİN"

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 16 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için eşi Nurettin Ödümlü ile oturma eylemini sürdüren Saadet Ödümlü, bir oğlunun da asker olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Ödümlü, "Ben oğlumu istiyorum. Onun için buraya geldim. Gel oğlum artık. Seni çok özledik. Kandırdılar oğlumu. Nasıl götürdüler bilmiyoruz. Oğlum gel. Senin kardeşin de askerde. Onları mı öldüreceksin? Allah göstermesin. Geri gel oğlum seni çok özledim" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemi yapan Esmer Koç da kızının terör örgütü tarafından kaçırılmasına aracılık eden ve tutuklu olan 4 akrabasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Koç, "Kızımı 4 akrabamız tarafından bayram alışverişi bahanesiyle götürdüler. PKK'ya teslim ettiler. Ben de onlardan şikayetçi oldum. Şu anda 4 kişi Van Kapalı Cezaevi'nde. O kişilere en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Eğer kızım beni görüyorsa duyuyorsa gelsin, devletimize teslim olsun. Devletimiz hem anamızdır hem babamız. Asker bizim çocuğumuzdur, polis bizim çocuğumuzdur. Nasıl askere karşı gelecek? Asker onun abisidir" diye konuştu.





DİYARBAKIR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:52

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