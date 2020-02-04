Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor, pazar günü oynayacağı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda pazar günü karşılaşacağı Diyarbakır Sanayi Sitesi maçı hazırlıklarını sürdüren Silvan Aslanspor, günü düz koşu, ısınma hareketleri ve çift kale maçla tamamlandı. Silvan Aslanspor teknik direktörü Medet Kaydu, sakatlığı devam eden Onur Ekinci'nin dışında takımda eksik bulunmadığını söyledi. Kaydu, "İlk yarıda oynadığımız futbol ile cömertçe puanlar dağıttık. İkinci yarının başlarından beri puan kaybetmemeye gayret gösterdik. Şu anda lider durumdayız. Rakiplerimiz güçlü takımlar, bizde galibiyet için sahaya çıkıp, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Centilmenlik kuralları çerçevesinde sahaya çıkıp, kendilerine yakışan bir futbol sergileyeceklerine inanıyorum" dedi.

DİYARBAKIR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:52

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