Kulp’ta okullar kar nedeni ile bir gün tatil edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı nedeni ile okullar bir gün tatil edildi.



Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeni ile toplanan İlçe Hıfzısaha Kurulu Kulp ilçe merkezinde ve köylerindeki tüm okullarda bir günlük kar tatili kararı aldı. İlçeye bağlı okullar yarın (5 Şubat) tatil edildi.

DİYARBAKIR 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.