Yumurta ve rahim gençleştirme tedavisiyle 12 yıllık çocuk hasreti son buldu

Mardin’de yaşayan 30 yaşındaki Güneş Seçilmiş’in 12 yıllık çocuk hasreti, Diyarbakır’da başvurdukları klinikte uygulanan yumurta ve rahim gençleştirme tedavisi ile sona erdi.

Mardin’de yaşayan Güneş, Gökhan Seçilmiş çifti 12 yıl önce evlendi. Çift, 12 yıllık süreçte çocuk sahibi olmak için gitmedik doktor, yapılmadık tedavi bırakmadı. Çifte yapılan tüm tedaviler olumsuz sonuçlandı. Genç çift, son olarak tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, yumurtalarının rezervinin olmadığını belirterek hastaya erken menopoz teşhisi koydu. Prof. Dr. Çoksüer’in yumurta ve rahim gençleştirme tedavisi sonucu Güneş Seçilmiş hamile kaldı.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Güneş Seçilmiş’in erken menopoz nedeniyle kliniklerine geldiğini söyledi. Hastanın daha önce birçok yere başvurduğunu ve çeşitli uygulamalar yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, yumurta elde edilemediği için hastaya tüp bebek uygulamasının yapılamadığını ifade etti. Prof. Dr. Çoksüer, “Yumurta elde edilemediği için tedavileri sürekli iptal edilmiş. Hasta bize geldiğinde biz baktığımızda yumurtalarının rezervinin olmadığını, erken menopoz teşhisi olduğunu gördük. Biz bu hastaya önce yumurta gençleştirme tedavisi verdik. Yumurta gençleştirme tedavisiyle yumurtaları güçlendirme planı aldık. Hasta bize ilk geldiğinde umudu hiç yoktu. Yumurta gençleştirme tedavisiyle yumurtaların daha iyi büyümesini sağlamaya çalıştık. Bu gençleştirme tedavileri estetik alanında kullanılıyor, ortopedi alanında da kullanılan bir tedavi. Fakat biz de son zamanlarda kadın doğum, özellikle tüp bebek alanında kullanmaya başladık. Hastamıza uyguladıktan sonra aynı zamanda yumurtalara antioksidan tedavilerle özellikle iki ay tedavi verdik. İki ay tedaviden sonra baktığımızda hastanın yumurta rezervinin çok ciddi anlamda iyiye doğru gittiğini gördük. İki ay sonrasında biz hastaya tüp bebek uygulaması yaptık” dedi.



“Transferimizden 12 gün sonra testimizi yaptık”

Tüp bebek uygulaması yapacaklarına karar verdiklerinde hastanın yine gözlerine inanamadığını ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, “İmkansız olacağını düşündü. Tabi yumurtalarını gösterip, FH hormonlarının düştüğünü görünce ve hastaya da detaylı bilgi verince artık umutlanmaya başlandı. Düşük dozda iğne tedavisi verdik. Amacımız da kaliteli yumurta etmekti. Bir tane iyi kalitede yumurta, bir tane de küçük kalite de yumurta oluşturduk ve biz bu hastaya tedavilerine devam ederken beraberinde de mikro çip tedavisi uyguladık. Aynı zamanda tüp bebek esnasında rahim gençleştirme tedavisi yaptık. Rahim gençleştirme tedavisindeki amacımız da bu hastanın rahim duvarında çok ciddi anlamda incelme vardı. Rahim duvarının kanlanmasının eksik olduğunu gördük ve rahim duvarı ince olduğu zaman gebeliğin tutunma ihtimalide az oluyor. Sonrasında biz transferimizi yaptık. Transferimizden 12 gün sonra testimizi yaptık. Testin pozitifliğini gördük. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk oldu. Bugün de baktık rahmin içinde gebelik kesesini gördük. Bir problem varsa alta yatan sebebi araştırmak lazım. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tatmayı nasip etsin diyoruz” diye konuştu.

30 yaşında olduğunu ve 12 senelik evli olduğunu kaydeden Güneş Seçilmiş ise “Bir sürü başarısız denemem oldu. Hakan hoca sayesinde 12 seneden sonra mutlu haberi aldım. Ultrason sonucunu aldık. Allah ondan razı olsun, çok teşekkür ediyorum kendisine ve çocuğu olmayan herkese öneriyorum. Çok mutluyum gerçekten, herkese Hakan hocayı öneriyorum. Mutlu haberi bugün aldık, sağ olsun. Tedavi aşamasında yumurta gençleştirme, rahim gençleştirme sonucu şu an mutlu haberi aldık. Tek bir yumurta geliştirme sonucu şuan gebeyim 6 haftalık, çok mutluyum” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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