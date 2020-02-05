Çınar’da masa tenisi turnuvası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için masa tenisi turnuvası başladı.

Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Dün başlayan ve 10 gün sürecek olan turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupa ve hediye çeki verileceği kaydedildi. Turnuvaya katılan Ahmet Gümüşçü, gençlerin yanında olmak için turnuvada yer aldığını söyledi. Bu gibi etkinliklerin gençleri olumsuz davranışlardan koruyacağını ifade eden Gümüşçü, ilçedeki gençleri turnuvaya davet etti.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.