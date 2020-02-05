Bağlar Belediyesi kentsel dönüşüm raporunu Bakanlığa sundu

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu’nun başkanlığa gelmesinden sonra ilçedeki çarpık kentleşme ve metruk yapılarla ilgili büyük bir mücadele başlattı. Vatandaşlar için tehlike oluşturan birçok harabe ve metruk yapı yıkılırken, aynı durumdaki diğer yapıların yıkılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 385 bin nüfusu ile 50 i’den daha büyük. Ancak yapılan plansız yapılarla da büyük tehlike saçıyor. Tehlike en fazla eski Bağlar bölgesinde yaşanıyor. Kolonsuz yapılar ve çarpık kentleşme dikkat çekiyor. Elazığ’da meydana gelen depremden sonra Bağlar’daki çarpık kentleşme ve sağlam olmayan yapılar bir kez daha uzmanların gündemine geldi. Uzmanlara göre olası bir depremde eski Bağlar bölgesindeki yapılar büyük zarar görebilir. Bağlar Belediyesi sağlam olmayan yapıların yıkılması ve bunların yerine sağlam yapıların inşa edilmesi için yeni bir proje hazırladı. Kentsel dönüşüm projesi ile sağlam olmayan yapılar yıkılarak yerlerine yeni yapılar inşa edilecek.



Bölgede kentsel dönüşüm raporu hazırlayan ilk belediye

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personeli Fırat Kılıç, Bağlar’da eski yapıların çok fazla olduğunu söyledi. Kılıç, “Maalesef Bağlar’da eski yapılar çok fazla. Evler üst üste yan yana inşa edilmiş. Mühendislik hizmeti olmadan yapılmış. Bu yapılar deprem dışında da büyük risk oluşturuyor. Bağlar’ın yeniden inşası için kentsel dönüşüm projemizi hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. Projeye yakın zamanda başlayacağız bakanlıkla beraber. Uzun zamanlı bir proje olacak.

Bağlar’da yapılar o kadar iç içe yapılmış ki acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçları mahalle ve sokaklara giremiyor. Bir ev ya da yapının yıkılması halinde domino taşları gibi diğer ev ve yapılar da bunlardan etkilenebilir” dedi.

Deprem olması halinde Bağlar’daki yapıların yıkılacağını kaydeden vatandaşlar, “Bağlar’ın yeniden inşa edilmesi lazım. Bu yüzden kentsel dönüşümün hayata geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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