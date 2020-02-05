HDP önündeki eylemde 156'ncı gün; aile sayısı 81 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 156'ncı günde, 2015'te PKK'lı teröristlerce kaçırılan kızı Hatice'yi (20) kurtarmak isterken, 2 yıl önce teröristlerce öldürülen Kadir Aslan'ın eşi Nazime Aslan'ın katılmasıyla 81 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran, HüsniyeHüseyin Kaya çifti ile Necla-Metin Açan çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. Aileler, oturma eylemini 156'ncı günde de sürdürdü.

'BABAN SENİN PEŞİNDEN GELMİŞTİ, ÖLDÜRDÜLER'

Hakkari Şemdinli'de, 2015'te lise 1'inci sınıfa giderken, kaçırılan kızı Hatice Aslan'ı geri getirmek için peşinden giden babası Kadir Aslan, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü. Kadir Aslan'ın eşi Nazime Aslan, bugün HDP binası önüne gelerek, oturma eylemine katıldı. Aile sayısı, 81'e çıkarken, Nazime Aslan, kızına teslim olması çağrıda bulunup, şunları söyledi:

"Kızım liseye gidiyordu. 15 yaşındaydı. 5 yıl önce götürüldü. 3'üncü yılda babası peşinden gitti. Kurtarmak istedi. Terör örgütü PKK, babasını Hakkari'de öldürdü. Ben kızımın geri gelmesini istiyorum. Bütün herkesin çocukları gelsin. Kızımın kaçıp gelmesini istiyorum. Irak'a da gittim. 'Senin kızını vereceğiz' dediler. Vermediler. Hiç haber alamadım. Kızımın, babasının öldürülüp öldürülmediğinden haberi var mı, bilmiyorum. Kızım; beni görüyorsan, beni duyuyorsan çık, gel. Senin babanı da öldürdüler. Bize haksızlık yaptılar. Kaç gel. Baban senin peşinden gelmişti."



DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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