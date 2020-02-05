HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 156’ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden ailelerin evlat nöbeti 156’ncı gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 156’ncı gününde soğuk havaya rağmen devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Besna için oturma eyleminde bulunan amca Vahap Kaplan, çocukları dağda olup oturma eylemine katılmayan ailelere de çağrıda bulundu.



"Gelmeyen aileler de lütfen bu eyleme katılın"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden geldiğini ve 156 gündür oturma eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden Vahap Kaplan, evlat nöbetine aileler geldiğini desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Kaplan, “Dağdan gelip askerimize, polisimize teslim olanlar da oluyor. Allah’a çok şükür bize destek oluyorlar, ziyaretçiler geliyor. Yeğenim Besna Kaplan, 2013 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Annesi hayatta olmadığı ve babası hasta olduğu için amcası olarak ben geldim. Kendisine şu mesajı iletmek istiyorum. Eğer sesimi duyuyorsan ve beni görüyorsan biran önce güvenlik güçlerimize teslim olsun. Herhangi bir ceza da hapis de yok. Güvenlik güçlerimize teslim olsun. Çocuklar yavaş yavaş dağdan inmeye başlıyorlar ve daha gelmeyen aileler de lütfen bu eyleme katılın. Sizin çocuklarınız da gelsin, bizim çocuklarımız da gelsin" dedi.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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