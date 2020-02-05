Silvanlı vatandaşlardan belediyeye tepki

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Kale Mahallesi’nde vatandaşlar, çöken yolların bir türlü yapılmaması nedeni ile Silvan Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Kale Mahallesi Sur Üstü sokakta kanalizasyon çalışması sonrası sokakta çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri yıllardır bozuk olan ve çöken yolların bir türlü yapılmamasından dolayı belediye yetkililerine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Doğan Aşı, mahallelerinin tarihi bir mahalle olduğunu söyledi. Aşı, "3 yıl önce belediye tarafından altyapı çalışması yapıldı. Bu alt yapı çalışmasının ardından sokağa herhangi bir düzenleme yapılmadı. Defalarca söylememize rağmen belediye ekipleri çalışma başlatmadı. Daha sonra altyapı çalışması yapılan yerlerde çökmeler meydana geldi. Bunu mahalle muhtarına da defalarca söyledik. Araçlar mahallemizde ilerleyemiyor. Biz belediye yetkililerinden bir an önce sokağımızdaki sorunun çözmesini istiyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

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