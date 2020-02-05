Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’ HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı,156. gününde, 80 oldu. Kızı dağa kaçırılan Nazime Arslan, "PKK, eşimi kızını istediği için öldürdü" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 156’ncı gününde 80 oldu. Nazime Arslan, 2015 yılında Hakkari merkezde terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o tarihten bu yana haber alamadığı kızı Hatice Arslan için oturma eylemine katıldı.



"PKK kızımın babasını suçsuz yere öldürdü"

Kızı için geldiğini kaydeden Nazime Arslan, "Kızım Hatice 5 yıldır kaçırıldı. Kızımın babası hayvanların yanında çobanlık yaparken PKK’lılardan kızını istedi ve PKK da kızımın babasını 2 yıl önce öldürdü. Suçsuz yere öldürdüler. Kızımın gelmesini istiyorum. Bu kadar haksızlık yapıldı bize artık yeter. Herkes gelsin buraya, bunu istiyorum. Kızım gelinceye kadar da gitmeyeceğim. Kızım lise bire gidiyordu götürdüler. Akşam okuldan gelmedi, birkaç gün aradık bulamadık. HDP’ye gittik bize, ‘haberimiz yok’ dediler, geçen yıl üç kere gittik, biz dediler, ‘buradadır ama yol uzaktır, getiremiyoruz. Yol uzaktır, dağlar kardır, getiremiyoruz’ dediler. Geçen yıla kadar da kızım sağdı. Şimdi ölmüş mü, öldürmüşler mi bilmiyorum. Ben dağa gittim, kızımı getirin bana gösterin, babasını öldürdünüz, söz verdiler getireceğiz dediler, yarın gel dediler. Gittim sonra tekrar yarın gel dediler. Üçüncü gün gittim çocuğumu peşmergenin eline verdiler. Orası yasak dediler ve bizi ajan ettiler, göndermediler" dedi.

Nazime Arslan, konuşmasının ardından ailelerin yanında oturma eylemine katıldı.

DİYARBAKIR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.