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Yenişehir Belediyesi’nin whatsapp hattına yoğun ilgi

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından halka daha iyi hizmet sunabilmek için başlatılan whatsapp ihbar hattında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediyesi’nin whatsapp hattına yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından halka daha iyi hizmet sunabilmek için başlatılan whatsapp ihbar hattında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yenişehir ilçesinde vatandaşların istek, talep, öneri ve şikayetlerine 7 gün 24 saat hizmet veren whatsapp hattına ilçede bulunan vatandaşlar, yıpranmış yolların tamiri, metruk yapıların yıkımı, Kaldırım işgalleri, görüntü kirliliği, park ve bahçelerin bakımı, kütüphane ve çöp konteyneri taleplerinde bulundu.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Murat Beşikci, Yenişehir halkına daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Kaymakam Beşikçi, “İlçemizde çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürürken bir yandan da teknolojik gelişmelerden faydalanarak talep ve şikayetlerden anında haberdar olup, çözüm yolları üretmek için devreye koyduğumuz whatsapp iletişim hattı ile vatandaşlardan gelen mesajları anında değerlendirerek ilgili müdürlüklerimiz konu hakkında bilgilendirilmektedir. Vatandaşların Yenişehir Belediyesi sorumluluk alanındaki sorunları tespit edip görsellerle destekleyerek bize bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için kullanmakta olduğumuz whatsapp iletişim hattı sayesinde hem vatandaşlarımız ile daha kolay iletişim kurmaktayız hem de talep ve önerilerini en hızlı yoldan çözüme kavuşturmaktayız. Kısa süre içerisinde çok ciddi anlamda geri bildirim aldık. Bu gelen bildirimler ile ilçemizin sorunlarını, isteklerini halkımızla birlikte çözüme kavuşturduk” dedi.

DİYARBAKIR

05 Şubat 2020 Çarşamba

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