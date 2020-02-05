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Vali Güzeloğlu: “Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacak”

İHA

Muhtar Saati uygulamasında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, 2 yıl önce başlattıkları Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımlarla ilgili Türkiye'den ve uluslararası alandan çok ciddi talebin olduğunu projenin hayata geçmesiyle 8 bin 100 kişinin istihdama katılacağını söyledi.

Vali Güzeloğlu: “Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacak”

Muhtar Saati uygulamasında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, 2 yıl önce başlattıkları Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımlarla ilgili Türkiye’den ve uluslararası alandan çok ciddi talebin olduğunu projenin hayata geçmesiyle 8 bin 100 kişinin istihdama katılacağını söyledi.
Her hafta Çarşamba günleri muhtarların mahallelerindeki alt yapı, içme suyu ve yol olmak üzere sorunları dile getirme fırsatı bulduğu Muhtar Saati uygulamasının 14’üncüsü gerçekleşti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki toplantıya Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekil Dr. Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

“Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne yoğun talep var”
Vali Güzeloğlu, kentin geleceği ile ilgili teknik çalışmalarının sürdüğünü ve kısa zamanda projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. İstihdama katkı sunan, ekonomik geliri çoğaltan yatırımları önemsediklerini ve önceliği bu projelere verdiklerini belirten Vali Güzeloğlu, “Bu anlamda Diyarbakır’ın çok önemli bir potansiyeli var. Birden fazla yatırım alanımız bulunmaktadır. Tarım zaten müthiş bir alan. Silvan Projesi ve diğer yatırımları düşündüğümüz zaman Türkiye’nin değil uluslararası üretim merkezi olma iddiamız var. Sanayide gittikçe artan bir ivme söz konusu. 2 yıl önce başlatılan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde çok ciddi bir talep aldık şuanda yer yok. Türkiye’den ve uluslararası alanda buraya yatırımla ilgili çok ciddi bir istek var. Haziran ayında orada ilk fabrikalarımızı tamamlayacağız. 2021 yılında 8 bin 100 kişi doğrudan istihdam ve dolaylı olarak baktığımızda kent ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlanacak” dedi.

“Lojistik merkez kenti uluslararası alana taşıyacak”
Lojistik İhtisas Organize Bölgesi’nin çok önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Vali Güzeloğlu, “Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi olacak. 2 milyon metrekarelik bir alan büyüklüğünde. Alanın 700 bin metrekaresi lojistik bölge ve depolama hizmetlerine ayrılıyor. Kent içinde çok ciddi bir sorun olan bin tır parkı dahil olmak üzere altyapı ile birlikte entegre bir proje olarak Türkiye’yi, bölgeyi uluslararası alana taşıyacak çok önemli bir lojistik merkezi olacak. Bunlara ek havaalanında yapılacak kargo terminali yatırımıyla, yine bunu tamamlayacak olan bağlantılarla çok güçlü bir altyapı sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Küçük Sanayi Sitesi örnek proje olacak”
Yeni organize bölgesinin Şanlıurfa yolunda yapılacağını yatırımın tahsisinin tamamlandığının müjdesini veren Vali Güzeloğlu, “Yılın ikinci yarısında alan ile ilgili talep toplama ve yer tahsislerine başlayacağız. Yine Şanlıurfa yolunda 6 bin bir dönümlük araziyi küçük sanayi sitelerinin hepsini kent içinden oraya taşıyacağız. Apartman altlarında üretim yapan çalışanlar içinde hizmet alanlar içinde uygun olmayan dağılmış bir yapıyı, Türkiye’de ilk bir uygulamayla bir yerde toplayacağız. Orada altyapıyı, sosyal tesisleri, eğitimi, güvenliği ve ulaşılabilirliği sağlayacağız. Bu anlamda örnek bir çalışma olacak. Çalışmayla hem kent rahatlayacak hem de hizmet sunanlar çok rahat bir ortamda hizmet sunmuş olacaklar. Alt yapı ve tahsis işlemlerinden sonra 2020 yılı içinde projeyi kent gündemine taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Yol ve içme suyu yatırımları ile ilgili muhtarlara bilgiler veren Vali Güzeloğlu, yatırımlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarını tamamladığını ve 1 hafta, 10 gün ihalelere çıkacaklarını belirterek konuşmasını Van Bahçesaray’da çığ altında kalarak yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek tamamladı.

“İçme suyu projelerine 227 milyon lira kaynak aktarılacak”
Muhtar Bilgi Sistemi sunumunun ardından konuşan Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, çalışmalarında önceliği içme suyu projelerine vereceklerini, buna paralel olarak yağmur suyu drenajı ve kanalizasyon çalışmalarını da aksatmadan sürdüreceklerini söyledi. 2 yıllık içme suyu projelerine 227 milyon lira kaynak aktaracaklarını ifade eden Helvacı, ihalelerin büyük bölümünü bu yıl yapacaklarını ve 2021’de çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti. İçme suyu aramalarında 2019’da toplam 170 sondaj çalışmasının yürütüldüğünü bunlardan sadece 70’inde su bulunduğuna dikkat çeken Helvacı, bundan sonra bilimsel şekilde DSİ yeraltı içme suyu haritalarına göre sondaj çalışması yürüteceklerini su bulma oranını yüzde 36 ile yüzde 40’lardan yüzde 60’lara çıkaracaklarını dile getirdi.
14’üncü Muhtar Saati uygulaması, muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunları gündeme getirmesi Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanlarının muhtarların sorularını yanıtlamasıyla son buldu.

DİYARBAKIR

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
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  • İKİNDİ 15:27
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