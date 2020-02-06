Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Hintli Baba Caddesi Aliemri 7. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarına kurşun isabet eden 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kavganın yaşandığı yere gelen güvenlik güçleri bölgede delil çalışması yapıp sakağı araç ve yaya girişine kapattı. Sokağın farklı noktalarında boş kovanlara rastlanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.