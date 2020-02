Diyarbakırlı sporcudan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tokat gibi cevap' Türk bayrağını yırtan AP üyesi Yunan Vekil Loannis Lagos’a en büyük cevabı Diyarbakırlı sporcu verdi Milli kick boksçu Dilara Ertaş, Yunanistan’da gerçekleşen uluslararası kick boks şampiyonasında üçüncü olarak Türk bayrağını dalgalandırdı Dilara Ertaş: “Türk bayrağını dalgalandırarak gerekli cevabı verdim”

Çifte faciada 41 can kaybı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen uluslar arası kick boks şampiyonasında üçüncü olan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran milli sporcu Dilara Ertaş, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Loannis Lagos’a en büyük cevabı verdiğini söyledi.

31 Ocak’ta gerçekleşen şampiyonada üçüncü olan Diyarbakırlı sporcu Ertaş, Türk bayrağını kürsüde dalgalandırarak, bayrağa kirli ellerini uzatan ve yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis Lagos’a göndermede bulundu. Milli sporcu Ertaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen uluslararası kick boks şampiyonasında çok hırslandığını söyledi. Dilara Ertaş, şampiyonada madalya almak ve Türk bayrağını dalgalandırmaya odaklandığını belirtti. Ertaş, kürsüye çıkmak ve ayyıldızlı bayrağı dalgalandırıp, Türk bayrağını yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis’e mesaj vermek istediğini kaydetti.

Atina'da üçüncü olarak kürsüde yer aldığını belirten Dilara Ertaş, “Madalya törenin ardından bayrağımızı alarak salladım. Çok mutlu oldum. Bunu yapmamın amacı da Türk bayrağına kirli ellerini uzatan ve yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis’a haddini bildirmekti. Ben bu vekilin topraklarında Türk bayrağını dalgalandırdım ve onlara gerekli mesajı verdim. Çok mutluyum. İyi ki Türkiye vatandaşıyım. İyi ki ayyıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Türkiye’de yaşıyorum” ifadelerini kullandı.



“Yunanistan’da tek amacımız bayrağımızı dalgalandırmaktı”

Dilara Ertaş’ın babası ve antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş ise Yunanistan’da tek amaçlarının Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi. Antrenör Ertaş, “Gerçekten bu şampiyonada hiçbir şey düşünmedik. Birinci olmak veya tüm rakiplerimizi fena pataklamak gibi bir derdimiz olmadı. Sadece ve sadece kürsüde bayrağımızı gururla sallamak istedik. Bu hedefe odaklandık ve istediğimizi gerçekleştirdik. Türk bayrağına el uzatma cüretini taşıyanlara da gerekli derse verdik. Gerçi her alanda bu art niyetli insanlara ve odaklara ülkemiz her şekilde ders veriyor. Bu konuda güçlü ve büyük bir milletiz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Allah'a binlerce kez şükürler olsun” dedi.

Milli antrenör Ufuk Ertaş, kendilerine her zaman destek veren ve yanlarında olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeolğlu’na ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür etti.

DİYARBAKIR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.