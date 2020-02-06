Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yenişehir ilçesinde, aralarında alacak meselesi olan 2 grup arasında öğle saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ç. adlı genç, 2 kurşunla vurularak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastane kaldırılan A.Ç., tedaviye alınırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR
06 Şubat 2020 Perşembe
- İMSAK 05:50
- GÜNEŞ 07:13
- ÖĞLE 12:38
- İKİNDİ 15:28
- AKŞAM 17:54
- YATSI 19:11