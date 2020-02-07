Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla kent genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini vurgulamak amacıyla dekoratif şehir aydınlatma çalışması başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtmak ve kente estetik katmak amacıyla dekoratif şehir aydınlatmaları çalışması başlattı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa yolu, Seyrantepe Köprülü Kavşağı, havaalanı, otogar, Ofis alt geçit ve Alipınar Köprüsü’nde ışıklı dekoratif şehir aydınlatmaları tasarım uygulamaları yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında dekoratif şehir aydınlatma tasarım uygulamalarının ilki Seyrantepe ve Diclekent Köprülü Kavşağı’nda yapıldı. Işıklı slogan uygulamalarının dışında içlerinde kenti en iyi tanıtan ve en estetik fotoğraflarını barındıran pilon tabelalar uygulanacak. Bu uygulamaların 8 adeti Seyrantepe Köprülü Kavşağı ayaklarına giydirilecek, 2 adeti otogar mevkinde, 2 adeti ise havalimanı içinde konumlandırılacak.

Mart ayının sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmaların sona ermesi ile kentin estetik açıdan değer kazanacağı ve ziyaretçilere kendini anlatan bir niteliğe kavuşacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

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