Diyarbakır’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalıştayı

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalıştayı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Ayşenur Bahçekapılı, Sivil Dayanışma Platform Başkanı Ayhan Ogan Prof. Dr. Kerem Alkin, araştırmacı yazar İdris Kardaş Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, bölgedeki kanaat önderleri, akademisyenler, sivil toplum uzmanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan AK Parti MKYK üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, soğuk savaşın bitimi ile beraber 21. yüzyılda liberal demokrasinin ve liberalizmin galip geldiği yeni bir dönemin başlatıldığı tarihin sonu denilen bir dönem başlatılmak istendiğini söyledi. Oğan, “Ama biz, son yaşadığımız 30 yılda gördük ki eskisi gibi liberal demokrasi, evrensel ilkeler ve hukuk kuralları dünyada insanları hak ve özgürlüklerini güvence altına alan kurumlar bütün diplomatik tahammüllerin ortadan kaldırılarak batı hegemonyasının üstünlüğünü ve hegemonyasının devam ettirilmesi için neredeyse açıktan ülkelerin operasyon alanlarına çevrildiğini, uluslararası kurumların birer operasyon alanına dönüştürüldüğünü, insanlar, grupların, aktörlerin etnik politikalarla, dini politikalarla ve mezhep politikalarla ayrıştırıldığını, çatıştırıldığını, bir birine düşürdüğünü bir kaos dönemine hep beraber şahit oluyoruz. O kadar hızlı bir çağa girdik ki bu hız çağ içerisinde çatışmada artık açıktan, hiçbir sakınca gözetmeksizin, her alanda, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomi ve ticari savaşlara dönmüş durumda. Burada en temel unsurun özellikle gördüğümüz. Devletlere aidiyetlerini kaybetmiş gruplar ve örgütler oluşturmak ve bunun üzerinde devletleri aciziyet içerisinde bırakıp çökertmek ve hegemonyaya gelip kurmak. Bunu çeşitli yollarla biz zaten yüzyıldır tattık, acısını yaşadık. Şimdi önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor, bu dünyanın gen ve yapılanması nereye gidiyor. Burada iki değerli değerli arkadaşımız sunum yapacaklar. Bunun için alınacak tedbirler nedir, sizlerin kanaatleri bizler için önem arz ediyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim Köroğlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın sonunda açıklamada bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin kurtuluşudur. Çok verimli bir buluşma oldu. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarını ve değerli katılımcıları büyük bir feyz ile dinledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

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