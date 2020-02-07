(Düzeltme) Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Memiş ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş hakkında, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.

DİYARBAKIR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:49

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