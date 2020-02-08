Diyarbakır’daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30’u buldu

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolsuzluk iddiaları üzerine kentin birçok yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dün 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bugün 10 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır Öğretmen Evi Müdürü olan Yunus Memiş'in de olduğu öğrenilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

DİYARBAKIR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.