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Silvan'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi. Gencin borç ve tefeciler yüzünden intihar etmek istediği öğrenildi.

Silvan'da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi. Gencin borç ve tefeciler yüzünden intihar etmek istediği öğrenildi.
Olay, Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgile göre, daha önce esnaflık yapan Hasan Basri K. (34), tefecilerden aldığı borç para yüzünden iflas edip iş yerini kapatınca bunalıma girerek intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hasan Basri K'nin atlama ihtimaline karşı yere minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri çatıya çıkıp, Hasan Basri K.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmadan sonra Hasan Basri K. ikna edilerek çatıdan indirildi.

DİYARBAKIR

08 Şubat 2020 Cumartesi

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