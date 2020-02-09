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10 yıllık çocuk özlemi yumurta gençleştirme tedavisi ile son buldu

İHA

Diyarbakır'da 10 yıldır çocuk özlemiyle birçok tedavi gören Hülya ve Erdal Akyol çifti, yumurta gençleştirme tedavisi ile mutluluğu yakaladı.

10 yıllık çocuk özlemi yumurta gençleştirme tedavisi ile son buldu

Diyarbakır’da 10 yıldır çocuk özlemiyle birçok tedavi gören Hülya ve Erdal Akyol çifti, yumurta gençleştirme tedavisi ile mutluluğu yakaladı.
10 yıldır çocuk özlemiyle birçok ilde birçok başarısız denemesi olan Hülya ve Erdal Akyol çifti, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak, yumurta gençleştirme ve sperm detoks tedavisi gördü. 10 yıldır çocuk özlemiyle çalmadık kapı bırakmayan Akyol çifti, artık bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, umutsuzluklar içerisinde olan hastaların tedavi sonrası 12’inci gününde gebelik testinin pozitif olduğunu gördüklerini ve matem havası olan evin bayram havasına dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız 10 yıllık infiltre, hasta daha önce tüp bebek denemeleri yapmış ve başarısız sonuçlanmış. Hasta bize geldiğinde ciddi anlamda psikolojik sıkıntıları olduğunu ve inancını yitirdiğini gördük. Hastayı detaylı değerlendirdiğimizde çok ileri derece spermde ciddi anlamda problem olduğunu, yumurta rezervinin ise zayıf olduğunu gördük. Biz bu hastamızda hem kadına hem de erkeğe tüp bebek öncesinde sperm detoks, akupunktur ve yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Biz burada hem spermi hem de yumurtayı güçlendirdik. Ondan sonra tüp bebek uygulamasına geçtik. Çünkü alta yatan sebep ikili problem vardı, hem kadın hem de erkek faktörü problemleriydi. Transferimizi gerçekleştirdik, 12’nci günde gebelik testinde pozitif olduğunu gördük. Hasta çığlık çığlığa kaldı, çünkü inanamıyordu gebelik olacağına. Hasta gebelik kesesini görünceye kadar inanmıyordu, bugün keseyi görünce artık gebelik tanısını koyduk, hastamız gebe olduğunu hissetti. Eskiden matem havası olan yuva, artık mutlu bayram havası yaşamaya başladı. Bu tabloyu görmek bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. O yüzden Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin diyoruz” dedi.

“10 yıldır bu haberi bekliyordum”
10 yıldır çocuk özlemi çeken 34 yaşındaki Hülya Akyol ise uzun zamandır gebelik haberini beklediğini kaydetti. Akyol, “10 yıllık evliyim, tüp bebek ve aşılamalar yaptım hiçbiri tutmadı. Hakan hocanın yanına geldim, bize çok yardımcı oldu. Her şeye rağmen ümidimizi hiç kaybetmedik. Bugün iyi haberi aldım, bebek kesesi oluşmuş, çok mutlu oldum. 10 yıldır bu haberi bekliyordum. Ağlamadığım gün olmuyordu, ayrılma aşamasına bile geldik. Şimdi çok sevindim, çok mutlu oldum, ayaklarım yerden kesildi. Eşimle de mutluyum ve huzurluyum, daha ne isteyebilirim ki” diye konuştu.
Tedavi olmadıkları yer kalmadığını aktaran 35 yaşındaki Erdal Akyol da 10 yıldır çocuk hasreti çektiklerini söyledi. Akyol, “Arkadaşlarım çocuklarından bahsederken üzülüyordum, 10 yıldır hasret kalmıştım. Diyarbakır’da tedavi olmadığımız yer kalmamıştı, en son buraya geldik, burada da mutlu çıkıyoruz. Şuanda aslında hala da inanamıyorum, rüyadaymışım gibi hissediyorum. Buradan çıktıktan sonra bütün arkadaşlarıma, aileme müjdeyi vereceğim” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

09 Şubat 2020 Pazar

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