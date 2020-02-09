Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Ensarioğlu seçildi

MemurSen Diyarbakır İl Başkanlığı’na Nurhak Ensarioğlu seçildi.

Sendika binasında gerçekleştirilen Olağanüstü Kongrede SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Eğitim BirSen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir yarıştı. Eğitim BirSen 2 No’lu Şube Başkanı Yüksel Gümüş başkan adaylığından son dakikada vazgeçti. Başkan adaylarının delegelere yönelik birer teşekkür konuşmasının ardından oylamaya geçildi.

71 delegenin oy kullanmasının ardından oy sayımına geçildi. Seçimde SağlıkSen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu 37, Eğitim BirSen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir 34 oy aldı. MemurSen Diyarbakır İl Başkanlığına seçilen Nurhak Ensarioğlu, seçim sonrası delegelere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimde kaybeden ve kazananın olmadığına işaret eden Ensarioğlu, MemurSen’in büyük bir aile olduğunu, bu ailede çok sayıda başkanlık yapabilecek şahsiyetin de bulunduğunu kaydetti. Ensarioğlu, seçimin MemurSen ailesine hayırlı olmasını diledi.

Ensarioğlu daha sonra SağlıkSen Şube Başkanlığına geçerek tebrikleri kabul etti.

DİYARBAKIR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:48

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