Bağlar Belediyespor deplasmanda kayıp

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup’ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a 20 mağlup oldu.

Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi takım Ömer Yalçın ve Şefik Boz'un golleriyle 20 kazanarak puanını 41'e çıkararak liderliğini devam ettirdi. Bağlar Belediyespor bu yenilgi ile 32 puanda kaldı.

Aynı grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer takımı Bismil 21Spor ise sahasında Yüksekova Belediyespor’u 32 yenerek puanını 21'e çıkardı.

DİYARBAKIR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.