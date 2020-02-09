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Diyarbakır'da 'Kudüs bizimdir' mitingi

DHA

DİYARBAKIR'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' diye açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı', Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti'nce düzenlenen 'Kudüs bizimdir' mitingiyle protesto edildi. 

DİYARBAKIR'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' diye açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı', Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti'nce düzenlenen 'Kudüs bizimdir' mitingiyle protesto edildi. 
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Başkanı Trump'ın açıkladığı planın, 'Filistin'i yok etme planı' olduğunu savundu. Müslümanlara, Kudüs'e sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
"Kudüs düşerse Kahire, Bağdat, Ankara, Beyrut, Amman da düşer. Kudüs düşerse Tahran, Hartum, Diyarbakır, İslamabad ayakta kalamaz. Kudüs düşerse yarın Mekke'ye, Medine'ye de göz dikecekler. Kudüs yine ırkçı siyonistler ve onların hamisi emperyalist Amerika'nın hain planlarına konu olmakla dünyanın gündemine geldi. 28 Ocak günü yani 12 gün önce  Amerika'nın başkanı sağa sola göz kırpmayı da ihmal etmeden Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olacağına dair bir ihanet planı açıkladı. Bu planın bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu söyleyerek aklınca Filistinlileri ama aslında bütün Müslümanları tehdit etti. Bu kez yanlarında bazı İslam ülkelerinin hain idarecilerini de alarak Kudüs'ü satın alma ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yapıyorlar. Bu planda bağımsız Filistin devleti yoktur. İki devletli çözüm falan da yoktur. Bu planda 'büyük İsrail devleti' ve onun kontrolünde bir nevi yarı özerk Filistin yönetimi hayali vardır. Bu plan Filistin'e yönelen en tehlikeli tehditlerden biridir. Bu plan Filistinin parçalanması değil, tamamen işgal edilmesi ve yok edilmesi planıdır." 
Konuşmaların ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin okunmasının ardından miting, sona erdi.

DİYARBAKIR

09 Şubat 2020 Pazar

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