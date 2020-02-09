Umman seferini yapan uçak havada arızalanınca Diyarbakır’a acil iniş yaptı

'Babam ve ben'

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İsviçre’nin Zürih kentinden Umman’ın başkenti Maskat’a gitmekte olan uçak, arızalanması sonucu Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Bugün sabah saatlerinde Umman Hava Yollarına ait uçak, Türkiye semalarındayken kabin basıncında sorun yaşadı. Oksijen maskeleri açılan 224 yolculu uçak, Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu. İzin talebinin ardından uçak, güvenli bir şekilde havalimanına iniş gerçekleştirdi. Havayolu şirketi, yolcuları Maskat’a götürmek için kente yeni bir uçak yönlendirdi. Yeni uçağın akşam saatlerinde Diyarbakır’da olacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:48

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