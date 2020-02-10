HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 161'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 161’inci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 161’inci gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, İstanbul'da yaşayan Şevket Fatma Bingöl çifti 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 161 gündür oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne Fatma Bingöl, evladının kokusunu özlediğini dile getirdi. Bingöl, "161 gündür burada evlatlarımızı bekliyoruz, onların gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız, 5 anne evlatlarına kavuşturdu, Rabbim bizim evlatlarımızı da kavuştursun, bizde o sevinci ve mutluluğu yaşayalım. Ben Tuncay’ı çok özledim, artık gelmesini istiyorum, kokusu koklamak istiyorum, artık kapıları gözlemek telefon kulağımda beklemek istemiyorum. Onu görmek sarılmak istiyorum" dedi.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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