Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği

İstanbul'da faaliyet yürüten Silvanlı turizmci Ömer Meygil, Silvan Aslanspor'a malzeme yardımında bulundu.

İstanbul'da turizm üzerine faaliyet yürüten Ömer Meygil, Silvan Aslanspor'a gönderdiği eşofmanlar yöneticiler tarafında sporculara dağıtıldı. Meygil, Silvan'ın sporcularından önemli başarılar beklediğini belirterek, "Sizler Silvan'ı bizden daha iyi tanıma hakkına sahipsiniz. Silvan'da başarılı sporcuların yetişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Burada en büyük iş özellikle sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Biz tüm sporcularımıza gereken desteği sunacağız. Niyet etmek işin yüzde ellisini başarmak demektir. Bir sporcunun başarılı olması için özenli bir şekilde çalışması lazım" dedi.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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