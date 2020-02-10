Başkan Beyoğlu sokakta çocuklarla misket oynadı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesinde esnaf ve ev ziyareti gerçekleştirdikten sonra sokakta çocuklarla misket oynadı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Körhat Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerinin ardından sokakta misket oynayan çocukların arasına karışan Başkan Beyoğlu, çocuklarla misket oynadı. Çocukları anlamanın ve onları geleceğe umutla taşımanın yolunun, onlara karşı empati geliştirmek ve onlarla beraber zaman geçirmek olduğunu aktaran Başkan Beyoğlu, “Çocukluğumuzda hep beraber oynardık, bizim için vazgeçilmez bir eğlenceydi. Eski Diyarbakır sokaklarına aşina olduğu, hemen herkes için anısı olan bir oyundu. Çocuklarımızı anlamanın ve onları geleceğe umutla taşımanın yolu, onlara karşı empati geliştirmek ve onlarla beraber zaman geçirmektir. Elimizden geldiğince çocuklarla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Çocuklarımızdan isteğimiz ise eğitimlerini hiçbir şekilde aksatmasınlar. Çünkü ülkemizin yarınlarının teminatı kendileri olacaktır” dedi.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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