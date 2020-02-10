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HDP önündeki eylemde 161'inci gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü. Aileler, dün gece telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi. 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü. Aileler, dün gece telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve NeclaMetin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 84 aile, oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü.
'ÇOCUKLARINIZI KURTARACAĞIZ'
Tunceli Pülümür yolunda 2015 yılında usta birliğine giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini söyledi. Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kavaklı, şunları söyledi: "5 yıl oldu. Hiç haber alamadık. Son 2 seneden beri videosu da gelmedi. Mektubunu göndermişlerdi. Oğlumu bıraksınlar. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Onunla konuştuk. 'Çocuklarınızı kurtaracağız. Çalışmalar yapılıyor' dedi. Cumhurbaşkanımızın da ilgilendiğini söyledi. Allah'tan ümit kesilmez. Allah onlardan razı olsun. İnşallah kurtarırlar. Bugün 161 gün oldu. 161 yıl da geçse ben evladım olmadan buradan kalkmayacağım. Bekleyeceğim. İnşallah bu terörün de sonu gelir." 
'CUMHURBAŞKANI BİZİMLE GÖRÜŞTÜ UMUDUMUZ ARTTI'
Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde olan Süleyman Aydın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyarette ailelere çocuklarına kavuşmaları için çalışmaların yürütüldüğünü anlattığını söyledi. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla da görüştüklerini belirterek, "HDP il başkanlığı hep bizden kaçıyor. Açıklama yapamıyorlar. O yüzden biz bunlardan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Kararlıyız. Dün İçişleri Bakanımız gelip bizimle görüştü. Biraz sabırlı olmamızı söyledi. Allah'ın izniyle çocuklarınız geri gelecek. Cumhurbaşkanımızla da telefonla görüştük. O da bize umut verdi. O yüzden umudumuz daha da yükseldi. Büyük bir çalışmaları olduğunu söyledi. PKK'nın sonunun geldiğini söyledi. Çocuklarınızı onlardan alıp size kavuşturacağız dedi. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuklarımız gelir evimize döneriz. Artık bu hasretlik biter. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iğne ile kuyu kazdıklarını ve sabırlı olmamızı söyledi. Yanımızda olduklarını söylediler" diye konuştu.

DİYARBAKIR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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