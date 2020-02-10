Diyarbakır’da 20 adet ecstasy ele geçirildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 20 adet ecstasy ele geçirildi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen Y.B. isimli şahıs yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 20 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.