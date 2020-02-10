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Diyarbekirspor’da hedef Play-Off

İHA

Diyarbekirspor’da hedef Play-Off

Kendi sahasında Gölcüksporu 10 yenerek puanını 31'e çıkaran Diyarbekirspor yeniden PlayOff için iddialı hale geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor’da Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kritik bir dönemde göreve gelmelerine rağmen 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak PlayOff yarışında iddialı hale geldiklerini söyledi. Avşar, “Kritik bir dönemde göreve geldik. Ligin ilk yarısının sonunda takımdan birçok önemli oyuncu ayrılmış ve takım bazı nedenlerden dolayı devre arası kampını gerçekleştirememiş. Transfer için zaman kısıtlı olduğu için istediğimiz oyuncuları transfer edemedik. Buna rağmen kısa sürede takımı toparlayarak ikinci yarıya galibiyetle başladık. Nevşehir Belediyespor gibi zirve hedefi olan iyi bir takımı yendik. Bizim göreve başlamamızla beraber takım 5 haftadır kaybetmiyor. 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladık. Yaptığımız yeni transferler yeni takıma monte olmaya başladı. Şenol Demir hocamızın gelmesinden sonra takımda gözle görülür bir değişim var. Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında önde olmamıza rağmen son saniyelerde talihsiz bir gol yiyerek hak etmediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Rakip takım kalecisinden gol yedik. Böyle bir gol dünyada çok nadir olur ve maalesef bu da bizim başımıza geldi” dedi.

“PlayOff’a kalacağımıza inanıyoruz”
Gölcükspor galibiyetiyle PlayOff için iddialı hale geldiklerini kaydeden Avşar, “Gölcükspor engelini aşarak PlayOff için iddiamızı güçlendirdik. PlayOff hattı ile aramızda 3 puanlık fark var. Hedefimiz PlayOff’a kalmak. Kalan haftalarda 12 final gibi maçımız olacak. PlayOff yarışındaki rakiplerimizle de oynayacağız. Biz haftalar geçtikçe takımımızın gerçek gücünü ortaya koyacağına ve bunun sonucunda PlayOff’a kalacağımıza inanıyoruz. Ancak olur da PlayOff’a kalamazsak hocamızla devam edip yeni sezona çok daha iyi ve güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyoruz. Diyarbekirspor, bundan önce 5 final kaybetmiş. Bu durum doğal olarak camiada bir kırılganlığa neden olmuş durumda. Kentteki kurumları, spor taban birliklerini ve tüm kesimleri ziyaret ederek bütünleşme sağlamaya çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine açık bir yapımız var. Unvanı şirket olabilir ama bu halka kapalı olacağımız anlamına gelmez. Bu kulübün sahibi Diyarbakır halkıdır. Diyarbakır’ın sporda layık olduğu yere gelmesini isteyen herkesin ve her kesimin iyi niyetli yapıcı ve yol gösterici eleştirilerine açığız. Bundan mutluluk duyarız. Herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

“Stadımız çok güzel ancak üst liglerde takımımız olmaması handikap”
Diyarbakır’a yapılan 33 bin kişilik stadın bölge için büyük kazanç olduğunun altını çizen Avşar ancak üst liglerde takım olmamasının kent için handikap olduğunu dile getirdi. Avşar, “İsim değişikliğini şimdilik askıya aldık. Ama sezon sonunda bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Yeni sezona yeni ismimizle başlayacağız. Kamuoyunun benimseyeceği Diyarbakır’la özdeşleşen bir isim ve kentin tamamını kucaklayacak bir misyonla her şey çok daha güzel olacaktır. Başkanımız Turan İlgin futboldan gelen bir isim. Diyarbakırspor’da futbol oynadı ve yöneticilik yaptı. Bizler de Diyarbakırspor tribünlerinden gelen, sporu ve bu kenti seven insanlarız. Diyarbakır’ımıza hükümetimiz tarafından çok güzel bir stat kazandırıldı. Ne yazık ki bu stada layık konumda değiliz. Bu yüzden iyi niyetle bu işe girdik ve herkesin desteğiyle bir an önce üst liglere çıkmak istiyoruz. 33 bin kişilik muhteşem stadımıza üst liglerde yer alan takım yakışır. Bunun için elimizi bu taşın altına soktuk” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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