Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı

İHA

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt'un girişimleriyle Dicle Gençlikspor futbol takımı kuruldu. Takım sahaya inerek top başı yaptı.

Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt’un girişimleriyle Dicle Gençlikspor futbol takımı kuruldu. Takım sahaya inerek top başı yaptı.
Dicle Gençlikspor Kulüp Başkanı Ramazan Özyurt, takımlarının gençlerin katılımı ile start aldığını söyledi. Kulüplerinde şu anda 171 lisanslı sporcunun kayıtlı olduğunu ifade eden Özyurt, "Lisanslı sporcuların sayılarını daha da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki asıl temel amacımız ilçemizde var olan ama saklı kalan yetenekleri keşfetmek, yetenekli gençlerimizin lisanslarını çıkararak, yetenekleri doğrultusunda farklı kulüplere ve bir üst liglere yönlendirmektir. Dicle Gençlikspor olarak hedefimiz, ilçemizi daha üst düzey liglerde mücadele ederek temsil etmektir. Bunun için çalışacağız. Dicle’ye sosyal ve kültürel anlamda gelecek nesillere örnek oluşturacak bir takım oluşturmak, Dicle’nin var olan sosyal potansiyeline canlılık kazandırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan alıp, kulübümüzle beraber daha sağlıklı, daha dinç, daha zeki bir nesil oluşturmak, ayrıca temel amacımızdır. Dicle Gençlikspor futbol takımı olarak, 1990 ve üstü gençlerimize talibiz" dedi.
Dicle Gençlikspor takımının genç kaptanı Emin Yalçın ise "İlçemizde böyle bir aktivite, spor kulübü 2011 yılından beri yapılmıyor. 2011’den beri ilçemizde bir futbol takımı da yoktu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt'un vesilesiyle kurulan Dicle Gençlikspor tüm Dicle halkına ve gençlerine hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür eder, desteklerini bekleriz" diye konuştu.

DİYARBAKIR

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine ...
Diyarbakır'daki konut dolandırıcılığı iddiasında firma yetkilisi emlakçıyı suçladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki konut dolandırıcılığı iddiasında ...
Dicle Müftüsü Akın'dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet
YEREL HABERLER Dicle Müftüsü Akın'dan resim ve kompozisyon ...
Diyarbekirspor’da hedef Play-Off
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da hedef Play-Off
Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
Kombi ve şofbenlere don uyarısı
YEREL HABERLER Kombi ve şofbenlere don uyarısı
Diyarbakır’da 20 adet ecstasy ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 20 adet ecstasy ele geçirildi
Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, ayakkabı çalıp pişman olduktan sonra kullanmadan atan iki çocuğa ayakkabı hediye etti
YEREL HABERLER Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Ergani ...
Depremin ardından binanın bodrum katı su aldı, belediye yetkilileri ‘kendiniz boşaltın’ dedi Diyarbakır’da 7 katlı bir binanın bodrum katı, Elazığ’daki depremin ardından su almaya başladı Durumu Kayapınar Belediyesi’ne bildiren bina sakinleri, yetkililerin ‘Bizlik bir durum yok’ yanıtı ile ne yapacağını şaşırdı Bodrum katındaki taşıyıcı kolonların su altında kaldığını ve çürümeye başladığını kaydeden bina sakinleri, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Depremin ardından binanın bodrum katı su aldı, ...
Amedspor’da ilklerin haftası
YEREL HABERLER Amedspor’da ilklerin haftası
HDP önündeki eylemde 161'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 161'inci gün
Bakan Soylu’nun ziyareti evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun ziyareti evlat nöbetindeki aileleri ...
Başkan Beyoğlu sokakta çocuklarla misket oynadı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu sokakta çocuklarla misket oynadı
HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler ördükleri atkı ve bereleri ...
Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği
YEREL HABERLER Silvanlı turizmciden sporculara malzeme desteği
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 161'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 161'inci gününde
Mevsimlik işçilere ve kadın çiftçilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilere ve kadın çiftçilere eğitim verildi
Diyarbakır’da 'Kudüs bizimdir' mitingi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Kudüs bizimdir' mitingi
Silvan Aslanspor kendi evinde güldü
YEREL HABERLER Silvan Aslanspor kendi evinde güldü
(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk ...
Diyarbakır'da 'Kudüs bizimdir' mitingi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Kudüs bizimdir' mitingi
Umman seferini yapan uçak havada arızalanınca Diyarbakır’a acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Umman seferini yapan uçak havada arızalanınca ...
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
YEREL HABERLER HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği
Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X