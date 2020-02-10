Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt’un girişimleriyle Dicle Gençlikspor futbol takımı kuruldu. Takım sahaya inerek top başı yaptı.

Dicle Gençlikspor Kulüp Başkanı Ramazan Özyurt, takımlarının gençlerin katılımı ile start aldığını söyledi. Kulüplerinde şu anda 171 lisanslı sporcunun kayıtlı olduğunu ifade eden Özyurt, "Lisanslı sporcuların sayılarını daha da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki asıl temel amacımız ilçemizde var olan ama saklı kalan yetenekleri keşfetmek, yetenekli gençlerimizin lisanslarını çıkararak, yetenekleri doğrultusunda farklı kulüplere ve bir üst liglere yönlendirmektir. Dicle Gençlikspor olarak hedefimiz, ilçemizi daha üst düzey liglerde mücadele ederek temsil etmektir. Bunun için çalışacağız. Dicle’ye sosyal ve kültürel anlamda gelecek nesillere örnek oluşturacak bir takım oluşturmak, Dicle’nin var olan sosyal potansiyeline canlılık kazandırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan alıp, kulübümüzle beraber daha sağlıklı, daha dinç, daha zeki bir nesil oluşturmak, ayrıca temel amacımızdır. Dicle Gençlikspor futbol takımı olarak, 1990 ve üstü gençlerimize talibiz" dedi.

Dicle Gençlikspor takımının genç kaptanı Emin Yalçın ise "İlçemizde böyle bir aktivite, spor kulübü 2011 yılından beri yapılmıyor. 2011’den beri ilçemizde bir futbol takımı da yoktu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt'un vesilesiyle kurulan Dicle Gençlikspor tüm Dicle halkına ve gençlerine hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür eder, desteklerini bekleriz" diye konuştu.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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