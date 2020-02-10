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Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

İHA

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır Valiliği tarafından 12’nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri düzenlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Dinç tarafından “sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık” semineri verildi. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Vali Yardımcısı ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Songül Kalyoncu, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri ile 12 sınıf öğrencileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Vali Güzeloğlu, üniversitelerin artık sadece eğitim veren değil değer üreten, çevresinin gelişmesinde ve kalkınmasına öncülük eden bu anlamda çevresi ve ülkesini geleceğe taşıyan merkezler olarak gördüklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Üniversite, yerelden evrensele her düzeyde birey yetişimini ve bireyin dünya ile iletişimini sağlayan buna hazırlayan bir merkezdir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hazırlayıcısı sağlayıcısı ve sürdürücüsü bir eğitim merkezidir. Bugün 21. yüzyılda bilgi ekonomisini konuşan, bilgi temelli gelecek tasarımlarında ülkelerin birbirleriyle yarıştığı alanlara tanık olan ve belirleyici bilgiye sahip olanın yönettiği bir süreci yaşıyoruz. Bu anlamda üniversiteler sadece belli bir mekan sınırı içinde kalan değil bunun çok ötesine ulaşan ve ulaşabilen kurumlar olmak zorundadır” dedi.

“Öğrenciler en önemli emanetimizdir”
Diyarbakır’daki bütün hizmet alanlarının ve bütün çabalarının temelinde eğitim olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “İnsandan başlayarak toplumu belirleyen tanımlayan ve tamamlayan bir alan eğitimde eksik kaldığımız zaman hangi alanda nereye ulaşırsanız ulaşın o yetersizdir ve şüphesiz sürdürülebilir değildir. Tarihi kent Diyarbakır şüphesiz terör örgütü ve ihanetiyle kaybettiği yılları sonrasında bugün her alanda çok hızlı değişimin de eğitim belirleyici bir alandır. Diyarbakır’ın 17 ilçesinde bize emanet edilen okul öncesinden itibaren bütün çocuklarda öğrencilerimiz de bizim en değerli emanetlerimizdir. Türkiye eğitim başarısıyla öncülük ve önderlik eden Türkiye’nin kalkınma ve gelişmesinde nice ilim irfan ve yetişmiş insan yetiştiren bu şehir artık bu geçmişinin o birikimini geleceğe taşımak zorunda ve mecburiyetindedir. Yaklaşık 500 bini aşkın genç öğrenci kimliğimizi özgüvenli bilgiye ulaşabilen ve kendi milli ve manevi değerleri ile dünyayla buluşabilen gençler ve bireyler olarak yetiştirmek kararlığındayız. Eğitime bu anlamda maddi ve manevi bütün kaynaklarımızı tahsis ediyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilere birçok imkan sunuyoruz”
Fiziki yapılaşma, teknoloji, kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında öğrencilere birçok imkan sağladıklarını dile getiren Vali Güzeloğlu, akademik başarı hedeflerinde de rehber öğretmenlere büyük görevler düştüğünü kaydetti. Her öğrencinin merkeze alınarak değerlendirilmesi ve geleceğe taşınması gerektiğine vurgu yapan Vali Güzeloğlu, “Bugün konu olan sınavlar şüphesiz eğitimin bir gerçeği, sınav eğitim başarısının çok önemli bir belirleyeni. Şüphesiz ki sınava girerken bilgi temelli bir sorumluluğun yanı sıra psikolojik olarak da sınava hazır olmak işin bir başka gereği. Eğiticimizin birazdan paylaşacağı çok değerli olduğuna inandığım bilgiler özellikle rehber öğretmenlerimize dönüp aktarılacak veriler Diyarbakır’ın ve her bir öğrencimizin gelecek sınavlar başarısını çok önemli etkileyecektir” şeklinde konuştu.

“Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiriyoruz”
Büyükşehir Belediyesi’nin 4 eğitim ve yetiştirme sınavı uygulamasını bu yıl başlattığını aktaran Vali Güzeloğlu, sınavın öğrencilerin ve okul yöneticilerinin durumlarını değerlendirme noktasında oldukça önemli olduğunu dile getirdi. İkinci yarıyıla dönük tanımlayıcı ve tamamlayıcı ders kitaplarını öğrencilere dağıtacaklarını kaydeden Vali Güzeloğlu, başarılarıyla ön plana çıkan öğretmen ve öğrencileri ödüllendireceklerini ifade etti. İl genelinde sadece ders değil sosyal kültürel ve spor etkinliklerinde başarılarıyla öne çıkan 100 öğretmen ve 100 öğrencilere yönelik yurt dışı gezileri organize edeceklerini anlatan Vali Güzeloğlu, “Bunlardan ilkini nisan ayındaki tatilimiz olan 6 ve 10 Nisan aralığında 50 öğretmenimiz ve 50 öğrencimizle başlatıyoruz. Diyarbakır’ın her alanda olduğu gibi eğitimde de inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023’e doğru giden Türkiye’nin büyük yolculuğunda bir değişim ve dönüşümünü en kısa süre içerisinde tamamlamak istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Dinç, öğrenci ve rehber öğretmenlere yönelik ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ başlıklı seminerde bilgiler verdi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Dinç Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na kitap ve plaket takdim etti.

DİYARBAKIR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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