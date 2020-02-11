Kızı Şeyma için günlerdir eylemde olan anne Nazlı Sancar: “Terör yandaşları kızımı kaçırdı, eşimle de çatışıp onu cezaevine girmesine neden oldular”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızı Şeyma için günlerdir eylemde olan anne Nazlı Sancar: “Terör yandaşları kızımı kaçırdı, eşimle ...

İHA

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, terör yandaşlarının kızını kaçırdığını ardından da kızının peşinden giden eşini de tuzağa düşürüp cezaevine girmesine neden olduğunu söyledi. Eşinin 36 yıl hapis cezası aldığını ve 8 yıldır cezaevinde olduğunu belirten Anne Sancar, Cumhurbaşkanına seslenerek eşinin yeniden yargılanmasını talep etti.

Kızı Şeyma için günlerdir eylemde olan anne Nazlı Sancar: “Terör yandaşları kızımı kaçırdı, eşimle de çatışıp onu cezaevine girmesine neden oldular”

Van'dan Diyarbakır’a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, terör yandaşlarının kızını kaçırdığını ardından da kızının peşinden giden eşini de tuzağa düşürüp cezaevine girmesine neden olduğunu söyledi. Eşinin 36 yıl hapis cezası aldığını ve 8 yıldır cezaevinde olduğunu belirten Anne Sancar, Cumhurbaşkanına seslenerek eşinin yeniden yargılanmasını talep etti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Van'da 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için nöbette olan anne Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını söyledi.

"Terör yandaşları kendi adamlarını öldürüp suçu eşimin üzerine attılar"
Kızının sınıf arkadaşları ve terör yandaşlarının zorla kaçırıldığını daha sonra götürüp HDP’ye teslim ettikleri ardından da dağa kaçırıldığını anlatan anne Nazlı Sancar, “Kızım kaçırılmasına neden olan kişi ya da kişiler eşimi de tuzağa düşürdüler. Eşim Halit Sancar kızımın peşinden giderken onu da öldürmek istediler. Eşimi Allah korudu ve kendi adamlarını öldürüp suçu eşimin üzerine attılar. 8 yıldır eşim hapistedir. Mağdur durumdayız ve eşim 36 yıl hapis cezası aldı. Ben sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Hiç kimse ve hiçbir müdür eşime sahip çıkmıyor cezaevinde, mağduruz ve ben tekrar eşimin yeniden yargılanmasını istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza eşim suçsuz yere 8 yıldır hapiste, mağduruz, çok perişanız. Hem kızımı götürdüler hem de eşimi hapisse attılar. Biz bunu kabul edemiyoruz. Çok mağdur olduk. Hem terör yandaşları hem evladımızı götürdüler hem de bizi tuzağa düşürüyorlar. Bunu da asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırspor profesyonel liglere dönmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Diyarbakırspor profesyonel liglere dönmeyi hedefliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda yardımı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Elazığ’a gıda ...
HDP önündeki eylemde 162'nci gün; aile sayısı 85 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 162'nci gün; aile sayısı 85 oldu
Öğretmenlerinden izin alıp dersten çıktılar, tellere takılan köpeği kurtardılar
YEREL HABERLER Öğretmenlerinden izin alıp dersten çıktılar, tellere ...
Çocuklarına kavuşmanın heyecanı içerisinde bekliyorlar
YEREL HABERLER Çocuklarına kavuşmanın heyecanı içerisinde ...
HDP önündeki aileler direniyor, sayıları gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler direniyor, sayıları gün geçtikçe ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 162'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 162'nci gününde
Bebeklikten itibaren önerilen testler hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Bebeklikten itibaren önerilen testler hayat ...
HDP önündeki ailelerinden biri daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerinden biri daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da dolunayın görsel şovu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dolunayın görsel şovu
Diyarbakır'daki inşaat dolandırıcılığı iddiası Ortadan kaybolduğu iddia edilen müteahhit Menekşe İnci: "Asıl mağduriyeti ben yaşadım, sorun emlakçıdan kaynaklandı" Emlakçı Bedirhan Yıldız: "İddiaları kabul etmiyorum, firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulundum"
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki inşaat dolandırıcılığı ...
Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik ...
Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine ...
Diyarbakır'daki konut dolandırıcılığı iddiasında firma yetkilisi emlakçıyı suçladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki konut dolandırıcılığı iddiasında ...
Dicle Müftüsü Akın'dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet
YEREL HABERLER Dicle Müftüsü Akın'dan resim ve kompozisyon ...
Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor futbol takımı topbaşı yaptı
Diyarbekirspor’da hedef Play-Off
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da hedef Play-Off
Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kulp'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi
Kombi ve şofbenlere don uyarısı
YEREL HABERLER Kombi ve şofbenlere don uyarısı
Diyarbakır’da 20 adet ecstasy ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 20 adet ecstasy ele geçirildi
Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Ergani Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, ayakkabı çalıp pişman olduktan sonra kullanmadan atan iki çocuğa ayakkabı hediye etti
YEREL HABERLER Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket Ergani ...
Depremin ardından binanın bodrum katı su aldı, belediye yetkilileri ‘kendiniz boşaltın’ dedi Diyarbakır’da 7 katlı bir binanın bodrum katı, Elazığ’daki depremin ardından su almaya başladı Durumu Kayapınar Belediyesi’ne bildiren bina sakinleri, yetkililerin ‘Bizlik bir durum yok’ yanıtı ile ne yapacağını şaşırdı Bodrum katındaki taşıyıcı kolonların su altında kaldığını ve çürümeye başladığını kaydeden bina sakinleri, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Depremin ardından binanın bodrum katı su aldı, ...
Amedspor’da ilklerin haftası
YEREL HABERLER Amedspor’da ilklerin haftası
HDP önündeki eylemde 161'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 161'inci gün