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Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin'le gözyaşları içinde buluştu.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin’le gözyaşları içinde buluştu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. NizamettinAslıhan Eşrefoğlu’nun oğlu Hüseyin, Suriye’nin kuzeyinden kaçarak dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Eşrefoğlu, daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen Hüseyin, burada anne ve babası ile buluştu. Annesi ve babası ile kucaklaşarak gözyaşları içinde hasret gideren Hüseyin, görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.
Hüseyin ile birlikte evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 6’ya yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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