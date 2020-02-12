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Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Eşref Alan’ın kullandığı 21 BV 287 otomobil, DiyarbakırBatman karayolu Üçtepe köyü mevkisinde yola çıkan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 34 VE 7364 plakalı transite yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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