Dicle Gençlikspor lige hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt’un girişimleriyle topbaşı yapan Dicle Gençlikspor futbol takımı, lig öncesi idmanlarını sürdürüyor.

Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt, takımın daha önce dönemin kaymakamları tarafından kurulduğunu, 2016207 sezonunda mücadele ettikten sonra ligdeki mücadelelere ara verdiğini söyledi. Özyurt, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’in ilçeye gelişiyle Dicle Gençlikspor’un yeşil sahalara yeniden döndüğünü kaydetti. Özyurt, "Kulübümüzün sporcularıyla idmanlarımız bugün sentetik sahamızda düz koşu, 5’e 2 ve şut çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, günde 1 veya çift idmanla sürecek. Diğer sporcularımızın katılımlarını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Kaymakam Halil İbrahim Demirçin’in katılımıyla, sporcularımıza spor kıyafeti dağıtımı yapılacaktır" dedi.

Bu ay içinde çekilecek kuralar doğrultusunda, fikstür belirlenecek. 2’nci Amatör Lig'de mücadele edecek olan takım, 14 maç yapacak. 2’nci Amatör Ligde oynanacak olan maçlar sonrasında ilk 3’e giren takımlar PlayOff’a kalıp başarılı olmaları halinde 1’inci Amatör Futbol Ligine çıkacak.

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