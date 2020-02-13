Kocaköy’de okullara kar tatili

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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.



Kocaköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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