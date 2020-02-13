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Kaymakam Beşikci ADEM projeleri açılış programına katıldı

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Aile Destek Merkezleri (ADEM) projeleri açılış programına katıldı.

Kaymakam Beşikci ADEM projeleri açılış programına katıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Aile Destek Merkezleri (ADEM) projeleri açılış programına katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinden gerçekleştirilen programa Kaymakam Beşikci, kamu kurum müdürleri, ADEM’de kurs gören kadınlar ve davetliler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Beşikci, 3 milyon lira bütçesi ile 9 ADEM’de Diyarbakırlı ailelere ve kadınlara hizmet götürmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yenişehir’e bağlı ADEM’lerin fiziki imkan, olanak ve donanımlarını kuvvetlendirip kurs sayılarını da artırarak ADEM’lere daha fazla ilgi çektireceklerini belirten Kaymakam Beşikci Rabiyatül Adevviye Aile Destek Merkezinin giriş katında hanımların daha keyifli zaman geçirebileceği, ücretsiz ikramlardan yararlanabileceği lüks bir hanım cafeyi ve çatı karında da gençlerin kaliteli vakit geçirip ücretsiz imkanlardan yaralanabileceği iki mekanı hizmete koyacaklarını dile getirdi.

140 kursiyer iş sahibi oldu
Konuşmasında 140 kursiyerin 2019 yılında ADEM’lerin katkısı ile iş imkanı bulduğunu aktaran Kaymakam Beşikci, bu rakamı daha yukarılara taşımak için, kursiyerlerin ADEM’ler vasıtasıyla neleri başarabileceklerini görmeleri için eğitim amaçlı A’dan Z’ye donanmış lüks kuaför salonu ve moda evi, terzihane açacaklarını vurguladı. Son olarak ADEM kursiyerleri ve eğitimcilerine seslenen Kaymakam Beşikci, sıranın yapılan çalışmaları taçlandırmak olduğunu belirterek, “Genleriyle oynanmak istenen peygamberler şehri kadim Diyarbakırlı kardeşlerimizi geleneklerinden, dini değerlerinden, kardeşlik bağıyla bir birine kenetlenmiş aziz peygamberimizin ümmetini parçalamak isteyen şer odaklarına dur diyecek bir nesil inşa etmek bizim elimizdedir. Türkiye Cumhuriyeti artık teknolojisini geliştiren ve bunu kendi halkının menfaatleri doğrultusunda kullanan, çevresinde bölgesinde şer odaklarını dağıtan oyunun kurallarını yeniden yazan bir ülke haline gelmiştir. Elbette ki bunda aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’nın deyimiyle Türkiye’nin mührü olan Diyarbakırlı kadınlarımızın annelerimizin kardeşlerimizin duaları ve desteklerinin payı da son derece büyüktür” dedi.

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