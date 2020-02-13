Silvan’da 78 köy ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

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Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı. SilvanBatman ve SilvanDiyarbakır karayolu trafiğe kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 78 köy yolu ulaşıma kapandı. SilvanBatman, SilvanDiyarbakır karayolunda ise yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarında yetersiz kalırken, araç sürücüleri ekiplere tepki gösterdi.

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