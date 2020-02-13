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HDP önündeki eylemde 164'üncü gün

DHA

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 164'üncü günde de sürdürdü. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen oturma eylemini sürdüren aileler, çocukları gelene kadar bu eylemi sürdüreceklerini söyledi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 164'üncü günde de sürdürdü. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen oturma eylemini sürdüren aileler, çocukları gelene kadar bu eylemi sürdüreceklerini söyledi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan 6 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam etti. 85 ailenin evlat nöbeti, 164'üncü günde de devam etti. 
'KARDIR, KIŞTIR UMURUMDA DEĞİL'
2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker, oğlunun yaşayıp, yaşamadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Teker, "Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Kardır, kıştır umurumda değil. Ben gitmiyorum. Evde bir hasta bıraktım kapıyı kapattım geldim. Yeter. Bu HDP bizden ne istiyor? Çocukları getirsinler. Batman'da onu kaçırıp götürdüler. Sonradan bize telefon açtı söyledi. 1 sene önce de kaçmaya kalktı. Onu yakalamışlar. 1 senedir haber alamıyoruz. Ölü mü yaşıyor mu bilmiyoruz. En son Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu söylemişti. Tekstil işinde çalışıyordu. Bize bakıyordu. Batman'da 11 gün çalıştı, alıp götürdüler. Bu yetimden ne istediler. Getirin çocuğumu. Herkesin çocuğu gelsin. Kürtler böyle değil. Biz onlar gibi değiliz" dedi.
'EVLATLARIMIZ İÇİN BU SOĞUKTA YİNE EYLEME DEVAM EDECEĞİZ'
Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan astsubay oğlu Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Özbey, kar kış demeden oğlu için oturma eylemini sürdüreceğini ifade ederek, "Türkiye görüyor bizim çektiğimiz bu ızdırabı. Ayaklarımız su alıyor. Karların içindeyiz. Biz kendi hakkımız olan yavrumuzu istiyoruz. Karda kışta buradayız. Çocuklarımız hangi durumda, ne haldeler, durumları nasıl, o soğukta açlar mı, susuzlar mı, üşüyorlar mı? Biz kendi hakkımızı istiyoruz. Kimseden başka bir şey istediğimiz yok. Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. 4 yıl önce videosunu yayınlandılar. O günden beri her an kulağım telefonda, gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte biz de sevinç yaşıyoruz ama kendi çocuğumuz gelse daha çok sevineceğiz. PKK benim çocuğumu nasıl aldıysa öyle de getirsin. Benim çocuğumdan ne istedi? Evlatlarımız için bu soğukta oturma eylemimize devam edeceğiz. Çocuğumuzu almadan da gitmeyi düşünmüyoruz. Kimse sıcak yerini bırakıp da buralarda durur mu" diye konuştu.

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