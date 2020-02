Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için Mehmetçik Vakfı, AFAD ve Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağışta bulunarak, herkese bağış için çağrıda bulundu.

Tüm Türkiye’de 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği başlarken, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer farkındalık oluşturmak için Mehmetçik Vakfı, AFAD ve Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağışta bulundu. Prof. Dr. Çoksüer, özel günde kurumlara bağış yapma çağrısında bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kutlanılması gerektiğini ama bu yıl Suriye’de ve yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman askerlere destek de verilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çoksüer, "Sevdamız vatanımız ve sevgilimiz vatanımız olsun. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin bir nebze yaralarının sarılması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilimiz Mehmetçiğimiz, polisimiz ve depremzede kardeşlerimiz olsun. Hediyelerimiz onlar için olsun. Bunun için 14 Şubat'ta Mehmetçik Vakfı'na 10 lira bağış için 'Mehmetçik' yazıp 2582'ye veya AFAD a destek olmak için DEPREM yazıp 1866’ya kısa mesaj gönderebiliriz. Hepimiz sevgilimize, nişanlımıza, eşlerimize bu anlamda çiçekler veririz. Fakat bu yıl anlayışımızı değiştirelim. Türk halkı kendi arasında oluşturduğu düşünceyle bu yıl 14 Şubat'ı Mehmetçikler, polisler ve depremzedeler için sevgili günü ilan edelim. Onlar için Sevgililer Günü'nü kutlayalım. Çiçek almayın, mesaj atın. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçek almak yerine Mehmetçik Vakfı, Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve AFAD'a destekte bulunalım. Ne gül alalım ne de mücevher alalım. Alıyorsak da bunun bedeli kadar bağış yapalım. Biz Mehmetçiklerimizin, özellikle de Suriye’deki Mehmetçik kardeşlerimizin, can ve mal güvenliğimiz için canla başla çalışan polis kardeşlerimin ve depremzede kardeşlerimin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hediyem sana benden bir kalp. Ülkemizi koruduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.



"Siz de bizim sevgimizdesiniz"

Mehmetçiğe kendilerine güzel günler armağan ettikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Bizlere güzel günler armağan ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bu ülkeye can veren ölümsüz kahramanlara sevdalıyız, siz de bizim sevgimizdesiniz. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm kardeşlerimize geçmiş olsun. Sevgililer Günü'nde depremzede kardeşlerimize destek olmak için 1866’ya kısa mesaj gönderelim. Ya da AFAD’ın resmi banka hesap numaralarına bağış yaparak gönüllerde taht kuralım. Ayrıca Sevgililer Günü'nde vatandaşlarımızın huzuru ve emniyeti için canla başla çalışan kahraman polis kardeşlerimize de destekte bulunalım. Sevgililer Günü'nde Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağış yaparak destek olalım. Diyarbakır halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için canla başla yüreğiyle çalışan devlet erkanındaki büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



Mehmetçiğe şiirli destek

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Mehmetçik için bir de şiir okudu. Prof. Dr. Çoksüer'in okuduğu şiir şöyle:

"Hediyelerimiz milletimizin gerçek kahramanı Mehmetçiğimize olsun. Hainlerin korkulu rüyasıdır Mehmetçiğimiz, vatan için can verir Mehmetçiğimiz, 14 Şubat sevgilimiz Mehmetçiğimiz olsun. Gürleyen sesiyle inletir düşmanı Mehmetçiğimiz, namusudur bayrağı ve toprağı Mehmetçiğimizin, yürekli vatanımızın yılmaz bekçisidir Mehmetçiğimiz, en büyük sevgilimiz güvenlik güçlerimiz Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Kahraman Mehmetçiğimize ve polis kardeşlerimize bin selam olsun."

