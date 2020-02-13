Ankaralı iş kadınından Kulp'a eğitim desteği

Ankaralı iş kadını Gonca Demir, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan 13 okula inşaat malzemesi yardımında bulundu.

Kulp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okullar ile ilgili sosyal medyada yaptığı haberleri gören Ankaralı iş kadını Gonca Demir bu haberler doğrultusunda Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle iletişime geçerek ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan 13 okulun inşaat tadilatı işini üslendi. Yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık yardım yapan Demir sayesinde 13 okul modern görünüme kavuştu.

Tadilat işini üstlendiği okulların daha önceki fiziki yetersizliklerine değinen iş kadını Gonca Demir, yapılan onarımdan sonra çocukların okullarına güle oynaya gelmeye başladığını ifade etti. Yenilenen okulun hayırlı olmasını dileyerek, okulda yetişecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olacağına inandığını aktaran Demir, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları yarınlara hazırlamak zorundayız. Bütün millet olarak bunu yapmamızda fayda var. Bu fırsatı bize sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Kulp ilçesinde eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız " dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya da 13 okula sağladığı destekten dolayı hayırsever iş kadını Gonca Demir'e teşekkür ederek, sağlanan destek sayesinde okullardaki eksiklerin giderildiğini ve 13 okulun modern görünüme kavuştuğunu aktardı. Kaya, "Eğitime yapılan her yatırım, gelecek nesiller için yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırımın maliyeti olmaz, değeri olur. Bu değeri hizmetle buluşturan hayırseverimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya okullara katkıları nedeniyle iş kadını Demir'e plaket takdim etti.

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