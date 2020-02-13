Diyarbakır'da eğitime kar engeli

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DİYARBAKIR'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.



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