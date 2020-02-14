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Diyarbakır’da kar esareti sürüyor Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün ...

İHA

Diyarbakır'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Don ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün aranın verildiği kentte oluşan sis sonucu uçak seferlerinde rötarlar oluştu.

Diyarbakır’da kar esareti sürüyor Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün aranın verildiği kentte yoğun sis nedeni ile uçak seferlerinde rötarlar oluştu

Diyarbakır’da önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Don ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün aranın verildiği kentte oluşan sis sonucu uçak seferlerinde rötarlar oluştu.
Diyarbakır ve çevresinde yaklaşık 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı esarete dönüştü. Yoğun kar yağışının ardından don ve buzlanma nedeni ile eğitim öğretime iki gün ara verildi. Yoğun yağış nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde oluşan sis uçak seferlerini de etkiledi. Diyarbakır’dan İstanbul, Ankara ve İzmir seferlerini yapacak olan uçaklar, yoğun sis nedeni ile rötar yaptı. Sis nedeni ile görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler de araç ışıklarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

Kar kenti beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan yoğun kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Uzun bir aradan sonra yağan kar yağışı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, Millet Bahçesi ve surlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sisin çöktüğü tarihi kent, görenleri kendine hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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