4 ilde '15 Şubat' operasyonu: 47 gözaltı

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TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Türkiye getirilişinin yıl dönümünde provokasyon amaçlı eylemleri önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 47 kişi özaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde yapılacak olan eylemleri önlemek amacıyla terörle mücadele ekipleri, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır'da 20, Mardin'de 10, Tunceli'de 8, Şırnak'ta 9 şüpheli gözaltına alındı. 47 şüphelinin sorguları sürerken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak'ta düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan´ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların tespiti ve yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 14 Şubat günü ilimiz Cizre ilçesinde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, tabanca 9 adet fişek, ruhsatsız av tüfeği, 2 gram metamfetamin uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."





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